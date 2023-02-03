ФСБ задержала жителя Крыма за призывы убивать силовиков
Жителя Симферополя задержали за призывы к насилию в отношении сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, задержанный — 50-летний мужчина — разместил на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» разместил публикацию, «содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов».
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.
Ранее ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в запрещенной в РФ украинской террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».
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