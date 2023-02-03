ФСБ задержала жителя Крыма за призывы убивать силовиков

По данным ведомства, задержанный — 50-летний мужчина — разместил на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» разместил публикацию, «содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Ранее ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в запрещенной в РФ украинской террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

