ФСБ задержала жителя Крыма за призывы убивать силовиков

Жителя Симферополя задержали за призывы к насилию в отношении сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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По данным ведомства, задержанный — 50-летний мужчина — разместил на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» разместил публикацию, «содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Ранее ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в запрещенной в РФ украинской террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

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ФОТО: РИА Новости
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