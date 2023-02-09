Четверо террористов уничтожены в Ставропольском крае

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации в Ставропольском крае уничтожены четверо террористов, готовивших теракт на железной дороге.

Террористы, как сообщает РИА Новости, причастный к деятельности украинского военизированного националистического формирования. Отмечается, что боевики подорвали самодельное устройство во время боевого столкновения с силовиками.

«В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства», - говорится в заявлении.

На месте работают оперативники.

