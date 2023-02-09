Четверо террористов уничтожены в Ставропольском крае
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации в Ставропольском крае уничтожены четверо террористов, готовивших теракт на железной дороге.
Террористы, как сообщает РИА Новости, причастный к деятельности украинского военизированного националистического формирования. Отмечается, что боевики подорвали самодельное устройство во время боевого столкновения с силовиками.
«В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства», - говорится в заявлении.
На месте работают оперативники.
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