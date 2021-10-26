Пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается к концу недели
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице ожидается к концу этой недели. Такое мнение высказала замруководителя столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина.
«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвёртую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», - цитирует Хавкину РИА Новости.
Добавим, в России за минувшие сутки зарегистрировали 1 106 смертей от COVID-19 за сутки, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Предыдущий антирекорд – 1075 смертей – был зафиксирован 23 октября, напоминает RT.
Кроме того, в оперштабе отметили, что за сутки в нашей стране выявили 36 446 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в России подтвердили 8 316 019 случаев заболевания, 7 213 584 человека выздоровели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru