Пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается к концу недели

Добавим, в России за минувшие сутки зарегистрировали 1 106 смертей от COVID-19 за сутки, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Предыдущий антирекорд – 1075 смертей – был зафиксирован 23 октября, напоминает RT.

Кроме того, в оперштабе отметили, что за сутки в нашей стране выявили 36 446 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в России подтвердили 8 316 019 случаев заболевания, 7 213 584 человека выздоровели.

