Песок с мазутом перестанут завозить на полигоны Ростовской области

Песок с мазутом не будут завозить в Семикаракорск Ростовской области, куда ранее незаконно доставили первую партию загрязненного грунта. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Накануне он сообщил, что на неподготовленный полигон без согласования завезли песок с мазутом. Но после этого въезд для фур с таким грузом закрыли.

По словам Слюсаря, грязный песок не будут возить также в Большой Лог. Решение, как утверждает глава региона, согласовали с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым.