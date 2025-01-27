Песок с мазутом перестанут завозить на полигоны Ростовской области
Песок с мазутом не будут завозить в Семикаракорск Ростовской области, куда ранее незаконно доставили первую партию загрязненного грунта. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Накануне он сообщил, что на неподготовленный полигон без согласования завезли песок с мазутом. Но после этого въезд для фур с таким грузом закрыли.
По словам Слюсаря, грязный песок не будут возить также в Большой Лог. Решение, как утверждает глава региона, согласовали с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым.
На территории полигона круглосуточно дежурят полиция и общественники, работают природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и минприроды. В воскресенье в область прибыли ещё 20 большегрузов с песком, однако машины развернули, и они отправились обратно.
Песок, который завезли на территорию области до принятия запрета, переработают экологичным способом. Ростовский глава уточнил, что его объем составляет чуть более 3% от общего объёма, который планировали привезти согласно договору.
В Керченском проливе 15 декабря 2024 года потерпели крушение два танкера «Волгонефть», которые перевозили около 9 тысяч тонн мазута, часть из которого вылилась в море. Точные цифры утечки официальные органы не называли.
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