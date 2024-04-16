Вице-губернатора Кудрявцева избрали мэром Новосибирска
Первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов главы города стал вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение городского совета депутатов.
«Мэром Новосибирска избран Кудрявцев Максим Георгиевич», — объявил на сессии спикер горсовета Дмитрий Асанцев.
Ранее Кудрявцева и депутата горсовета Игоря Украинцева выбрали кандидатами на пост главы города из 17 претендентов. По итогам двух этапов первого конкурса по выбору мэра Кудрявцев набрал 4,48 балла, Украинцев — 2,89 балла. На сессии горсовета за избранного градоначальника проголосовали 40 из 45 депутатов. Инаугурация мэра запланирована на 26 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru