Олег Хорохордин сообщил об уходе с поста главы Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что оставляет пост руководителя региона в связи с переходом на новую работу.
«Особая благодарность – всем жителям Республики Алтай за оказанное доверие, за ваше неравнодушие. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, добра и мира, а Республике Алтай – сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания!», - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Хорохордина, пребывая на посту пять лет, он смог сделать многое для социально-экономического развития региона.
Он руководил регионом с весны 2019 года, сначала в статусе врио главы республики, затем с октября 2019 - в должности главы Республики Алтай. Срок полномочий Хорохордин истекает в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru