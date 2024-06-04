Олег Хорохордин сообщил об уходе с поста главы Республики Алтай

«Особая благодарность – всем жителям Республики Алтай за оказанное доверие, за ваше неравнодушие. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, добра и мира, а Республике Алтай – сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания!», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Хорохордина, пребывая на посту пять лет, он смог сделать многое для социально-экономического развития региона.



Он руководил регионом с весны 2019 года, сначала в статусе врио главы республики, затем с октября 2019 - в должности главы Республики Алтай. Срок полномочий Хорохордин истекает в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».

