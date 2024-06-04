Песков назвал вопрос снабжения Калининграда приоритетным для правительства
Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для российских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 4 июня, во время брифинга. Так он ответил на вопрос журналистов о возможных проблемах с морскими перевозками в Калининград. Ранее РБК сообщило о нехватке субсидий на морские поставки грузов в регион.
По словам представителя Кремля, обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для правительства России. Песков также утверждает, что «не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда».
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН сравнил Калининград с Камчаткой из-за нехватки гостиниц. По его словам, этот город стал модным направлением среди россиян, но из-за нехватки отелей мест на лето уже осталось не так много.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru