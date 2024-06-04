Песков назвал вопрос снабжения Калининграда приоритетным для правительства

По словам представителя Кремля, обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для правительства России. Песков также утверждает, что «не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда».

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН сравнил Калининград с Камчаткой из-за нехватки гостиниц. По его словам, этот город стал модным направлением среди россиян, но из-за нехватки отелей мест на лето уже осталось не так много.







