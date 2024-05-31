Сочи и Калининград стали самыми популярными направлениями на 1 июня

Анализ купленных авиа и ж/д-билетов на 1 июня 2024 года выявил, что наиболее популярными маршрутами стали поездки из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Также в пятерку направлений вошли Москва-Махачкала и Москва-Новосибирск.

При этом россияне стали чаще пользоваться функцией бронирования, которая позволяет зафиксировать стоимость билетов для последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что в топ-6 самых интересных мест для путешествий по России вошли Москва, Санкт-Петербург, «Золотое кольцо», Сочи, Крым, Байкал и Карелия. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил, что россияне все чаще выбирают для своих туристических поездок Карелию, однако на данный момент большому потоку мешают высокие цены.

