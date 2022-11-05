Первый вице-премьер Якутии станет замглавы Мариуполя

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников покинет свой пост и займет должность первого замглавы Мариуполя. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

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Как отметил Николаев, Бердников сменит работу по просьбе федеральных властей и руководства Донецкой народной республики. В Мариуполе якутский чиновник, который курировал вопросы строительства Ленского моста и руководил восстановлением села Бясь-Кюель, займется вопросами восстановления города.

«Мы с Дмитрием хорошо знаем друг друга с тех пор, как в одно время возглавляли столицы наших субъектов - города Якутск и Иркутск. Уверен, что и на новой должности он справится со всеми стоящими перед ним задачами», — добавил Николаев.

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ФОТО:  Фото: Администрация морских портов Украины
ТЕГИ:НазначениеМариупольЯкутия
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