Хуснуллин заявил о планах восстановить Мариуполь за три года
Путин одобрил план восстановления Мариуполя за три года, средства на проект выделены. Об этом рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин, вручая ключи от новых квартир жителям Мариуполя.
Хуснуллин признал, что не все получается так быстро, как хотелось бы, однако темпы восстановления города возрастают день ото дня.
Ранее зампред правительства заявил, что для восстановления городов Донбасса пригласят строителей из КНДР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru