Первый в России муниципальный округ появится в Тверской области

Закон принят в ответ на обращение общественности Весьегонского района в конце прошлого года к местным депутатам. Их просили преобразовать одно городское и шесть сельских поселений. Инициатива прошла публичные слушания. Как отметил глава Весьегонского района Александр Пашуков, это решает сразу несколько вопросов.

Преобразование позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти, сэкономить до 10 миллионов рублей в год на управленческих расходах. Также появится возможность привлечь для развития территории дополнительные средства, благодаря более широкому участию в областных и федеральных программах. После вступления в силу закона местным жителям предстоит сформировать единый представительный орган – Думу Весьегонского муниципального округа. После этого её депутаты на конкурсной основе выберут главу муниципалитета.