Первый в России муниципальный округ появится в Тверской области
Весьегонский район Тверской области преобразуют в муниципальный округ. Губернатор Игорь Руденя подписал соответствующий закон, принятый Законодательным собранием региона. Понятие «муниципальный округ» закреплено в федеральном законодательстве с 1 мая 2019 года. Таким образом, Весьегонский округ станет первым муниципальным образованием такого типа, созданным в России.
Закон принят в ответ на обращение общественности Весьегонского района в конце прошлого года к местным депутатам. Их просили преобразовать одно городское и шесть сельских поселений. Инициатива прошла публичные слушания. Как отметил глава Весьегонского района Александр Пашуков, это решает сразу несколько вопросов.
Преобразование позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти, сэкономить до 10 миллионов рублей в год на управленческих расходах. Также появится возможность привлечь для развития территории дополнительные средства, благодаря более широкому участию в областных и федеральных программах. После вступления в силу закона местным жителям предстоит сформировать единый представительный орган – Думу Весьегонского муниципального округа. После этого её депутаты на конкурсной основе выберут главу муниципалитета.
Ранее в апреле также вступил в силу региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Сформированное муниципальное образование получило название «Вышневолоцкий городской округ». Аналогичные процедуры объединения проходят сейчас в Торжке и Торжокском районе.
Укрупнение муниципальных образований направлено на повышение эффективности управления территориями, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, создание надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. При этом полностью сохраняются все льготы жителей сельских территорий.
Муниципалитетам, которые прошли процедуру преобразования, выделяют дотации из областного бюджета. Что касается Весьегонска, то этому муниципальному округу также причитаются стимулирующие трансферты в размере 3,5 миллионов рублей – по 500 тысяч за каждое объединенное поселение.
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