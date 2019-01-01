Тверской губернатор подался в экскурсоводы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 18 мая, в Международный день музеев, провел экскурсию о Ржевской битве в Музее Победы в Москве. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Руденя рассказал о подвиге солдат, воевавших на тверской земле, вкладе мирных жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Отдельно он поведал о боях в Верхневолжье, которые связаны с городом воинской славы Ржевом. Ржевский край ежегодно становится центром поискового движения. С нынешнего года постоянный лагерь будет развернут рядом с будущим Ржевским мемориалом Советскому солдату, который откроется к 75-летию Великой Победы. Идею его создания поддержал президент Владимир Путин.

По словам тверского главы, быть экскурсоводом очень ответственно, потому что по глазам зрителей сразу понимаешь, насколько интересен твой рассказ. Кроме того, нельзя исказить исторические факты. Руденя отметил, что «очень полезно развивать свои возможности в этом направлении», сообщили НСН в пресс-службе Тверской области.

В рамках «Ночи в музее» Музей Победы на Поклонной горе побывали прядка 12 тысяч человек.

