Первый пролёт левой авточасти Крымского моста надвинут после теракта

Ранее автомобильную часть транспортного переезда закрывали на ремонт 21 декабря – также на несколько часов. Полностью завершить её восстановление планируется в марте, а всей инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна - к декабрю текущего года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФСБ РФ обвинила в организации подрыва на мосту грузового автомобиля, начинённого взрывчаткой главное управление разведки Минобороны Украины и его главу Кирилла Буданова. По утверждению российской спецслужбы, установлены 12 соучастников подготовки теракта.