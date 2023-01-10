Первый пролёт левой авточасти Крымского моста надвинут после теракта

Специалисты закончили операцию по установке первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, повреждённой в результате взрыва 8 октября. Об этом объявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что работы были выполнены почти на два часа быстрее планового времени. В результате также досрочно было вновь запущенно движение машин и автобусов. Ограничения должны были действовать 10 января с 3:00 на подъездах, а с 4:00 до 16:00 – на самом мосту.

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Ранее автомобильную часть транспортного переезда закрывали на ремонт 21 декабря – также на несколько часов. Полностью завершить её восстановление планируется в марте, а всей инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна - к декабрю текущего года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФСБ РФ обвинила в организации подрыва на мосту грузового автомобиля, начинённого взрывчаткой главное управление разведки Минобороны Украины и его главу Кирилла Буданова. По утверждению российской спецслужбы, установлены 12 соучастников подготовки теракта.

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Фото: telegram.org/Марат Хуснуллин
ТЕГИ:ТерактРемонтКрымский Мост
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