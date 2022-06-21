Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининград

«Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств», — отмечается в сообщении.

Кроме того, секретарь Совбеза проведет отдельную беседу с полпредом и с главой Калининградской области Антоном Алихановым.

В СБ подчеркнули, что поездка Патрушева — плановая, была намечена до введения Литвой запрета на транзит грузов в Калининградскую область и не связана с этим напрямую.

