Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининград
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Калининградскую область, где проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на северо-западе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
«Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств», — отмечается в сообщении.
Кроме того, секретарь Совбеза проведет отдельную беседу с полпредом и с главой Калининградской области Антоном Алихановым.
В СБ подчеркнули, что поездка Патрушева — плановая, была намечена до введения Литвой запрета на транзит грузов в Калининградскую область и не связана с этим напрямую.
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