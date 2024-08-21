Пассажирские автобусы в Белгородской области оснастят средствами РЭБ

В Белгородской области на все пассажирские автобусы установят средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сегодня получена очередная партия средств радиоэлектронной борьбы. Ими продолжится оснащение приграничных муниципалитетов области.