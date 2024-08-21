Пассажирские автобусы в Белгородской области оснастят средствами РЭБ
В Белгородской области на все пассажирские автобусы установят средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, сегодня получена очередная партия средств радиоэлектронной борьбы. Ими продолжится оснащение приграничных муниципалитетов области.
Специальное оборудование установят на пассажирские автобусы, а также другую коммунальную технику, выполняющую социальные задачи в приграничье.
Глава региона уточнил, что полученные РЭБы и детекторы для обнаружения дронов передадут в Шебекинский горокруг и Белгородский район. Гладков добавил, что вскоре ожидается очередная партия, которую так же передадут в районы с наиболее сложной обстановкой.
Ранее Гладков сообщал, что школьные автобусы в белгородском приграничье оснастят средствами РЭБ, передает RT.
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