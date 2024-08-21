Пассажирские автобусы в Белгородской области оснастят средствами РЭБ

В Белгородской области на все пассажирские автобусы установят средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сегодня получена очередная партия средств радиоэлектронной борьбы. Ими продолжится оснащение приграничных муниципалитетов области.

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Специальное оборудование установят на пассажирские автобусы, а также другую коммунальную технику, выполняющую социальные задачи в приграничье.

Глава региона уточнил, что полученные РЭБы и детекторы для обнаружения дронов передадут в Шебекинский горокруг и Белгородский район. Гладков добавил, что вскоре ожидается очередная партия, которую так же передадут в районы с наиболее сложной обстановкой.

Ранее Гладков сообщал, что школьные автобусы в белгородском приграничье оснастят средствами РЭБ, передает RT.

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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