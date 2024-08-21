Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Взрывное устройство было сброшено с беспилотника ВСУ в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки был ранен мирный житель. С минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук его доставили в Валуйскую ЦРБ.
Он добавил, что также были атакованы село Салтыково и посёлок Малиновка в Белгородском районе, и село Безымено Грайворонского городского округа.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», - написал Гладков.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что. Он уточнил, что в Большесолдатском районе региона в результате атаки ВСУ погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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