«Политический ритуал». Политолог назвал причины отставки правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил региональное правительство в отставку. Он объяснил это решение необходимостью усилить в этом году цифровую работу и новых методов работы.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил, что эта отставка носит ритуальный характер.

«У нас губернаторская схема за редким исключение повторяет президентскую. И отставки правительства – это не исторический перелом. Глава региона-то на своем месте остался. Это скорее некий ритуал. Он может носить кадровый характер. Вот нужно не одного министра сменить, а половину, и чтобы не утруждать себя, меняют правительство. Никто же не запрещает половину министров назначить обратно», - заметил Журавлев.