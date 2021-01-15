«Политический ритуал». Политолог назвал причины отставки правительства Бурятии
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН объяснил, в чем главная причина отставки бурятского правительства.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил региональное правительство в отставку. Он объяснил это решение необходимостью усилить в этом году цифровую работу и новых методов работы.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил, что эта отставка носит ритуальный характер.
«У нас губернаторская схема за редким исключение повторяет президентскую. И отставки правительства – это не исторический перелом. Глава региона-то на своем месте остался. Это скорее некий ритуал. Он может носить кадровый характер. Вот нужно не одного министра сменить, а половину, и чтобы не утруждать себя, меняют правительство. Никто же не запрещает половину министров назначить обратно», - заметил Журавлев.
По его мнению, второй ритуал – политический.
«Объяснять людям, какие у нас проблемы и почему мы их не успеваем решать, проще на фоне смены кабинета. Народ от нового правительства ждет новых успехов. Вы меняете правительство, говорите: «товарищи не справились, сейчас решим проблемы, назначив новых людей». Кстати, вполне возможно, что вы говорите не только искренне, но и абсолютно правильно. Поскольку Бурятия не самый развитый регион в стране, я подозреваю, что это второй вариант. Я не экономист, но я не понимаю, какие можно найти новые методы работы в небольшом и небогатом регионе. Человек может быть искренен, он может думать, что если усилит, например, цифровизацию, то это даст качественный скачок», - добавил политолог.
Ранее Журавлев в эфире НСН оценил вероятность серьезных политических изменений в России в 2021 году.
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