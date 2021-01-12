Зверев: в Думу приду в национальном бурятском костюме

Известный шоумен Сергей Зверев ранее заявил, что хочет баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. Сейчас он находится в республике и уже старается воплотить свою политическую программу в жизнь.

Зверев поделился с НСН подробностями своего выдвижения в российский парламент.

«Я продолжаю заниматься подготовкой к восстановлению церкви в моем родном селе Гужиры. Недавно встретился с митрополитом Иосифом, он подсказал важные шаги и юридические моменты. Буду добиваться, чтобы гужирскую церковь включили в реестр исторических памятников республиканского федерального значения. Продолжаю помогать Тункинской долине, хочу, чтобы как можно больше людей узнало о целебных термальных источниках, о красивых местах. Хочу привлекать инвесторов в Бурятию, чтобы люди стали богаче, чтобы было, чем заняться, чтобы была работа для всех, в том числе и для молодежи, чтобы молодежь не уезжала с родного места», - рассказал НСН шоумен.