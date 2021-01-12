Зверев: в Думу приду в национальном бурятском костюме
Известный шоумен рассказал НСН о подробностях своего выдвижения на выборы в Государственную Думу.
Известный шоумен Сергей Зверев ранее заявил, что хочет баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. Сейчас он находится в республике и уже старается воплотить свою политическую программу в жизнь.
Зверев поделился с НСН подробностями своего выдвижения в российский парламент.
«Я продолжаю заниматься подготовкой к восстановлению церкви в моем родном селе Гужиры. Недавно встретился с митрополитом Иосифом, он подсказал важные шаги и юридические моменты. Буду добиваться, чтобы гужирскую церковь включили в реестр исторических памятников республиканского федерального значения. Продолжаю помогать Тункинской долине, хочу, чтобы как можно больше людей узнало о целебных термальных источниках, о красивых местах. Хочу привлекать инвесторов в Бурятию, чтобы люди стали богаче, чтобы было, чем заняться, чтобы была работа для всех, в том числе и для молодежи, чтобы молодежь не уезжала с родного места», - рассказал НСН шоумен.
Сейчас Зверев ведет переговоры сразу с несколькими партиями, но не исключает и возможности самовыдвижения на выборах в нижнюю палату парламента. Шоумен утверждает, что принял решение стать депутатом из-за любви к родному краю, и если гонка за мандатом для него пройдет успешно, то в Государственной Думе он намерен появляться в национальном бурятском костюме.
«В первую очередь я бы надел национальную бурятскую одежду – дэгэл. Она очень статусная. Конечно, дэгэл нужно будет адаптировать под образ, подходящий депутатам. Пока у меня в наличие есть тронные и парадно-выходные дэгэлы, а делового и повседневного дэгэла, подходящего для Госдумы, для выхода на работу, у меня пока нет, но такой костюм уже готовится», - отметил Зверев.
Оба родителя известного шоумена родились в Бурятии в поселке Гужиры. Сам же Зверев появился на свет в рабочем поселке Култук в Иркутской области.
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