Будут отставки. Названа главная политическая интрига России в 2021 году

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН оценил вероятность серьезных политических изменений в России в 2021 году.

«Коронавирус ударил по уровню жизни. А в рыночной экономике главное - покупатель. Это объективная реальность. Но к политическим изменениям это вряд ли приведет. Я не думаю, что что-то во власти существенно изменится. Наша оппозиция ничего не может предложить. Покритикует власть, может быть, обоснованно. Но что дальше? Здесь скорее вопрос в том, что будет еще через год. Если люди чем-то недовольны - это одно. А если люди чем-то недовольны долго - это уже другое. Так что более внимательно за этим уже стоит смотреть через год», - предложил он.

Собеседник НСН рассказал, как, по его мнению, будет складываться ситуация с выборами в Госдуму и влиянием парламента на состав правительства.

«Отставки глав регионов возможны. Но в тех регионах, где есть вопросы, отставки нецелесообразны, с точки зрения власти. Кого-нибудь, я думаю, отставят, потому что это очень хорошая технология. В новом правительстве я пока отставок не жду. Кроме того, по новым законам, правительство уйдет в отставку после выборов. Теперь оно подотчетно не только президенту, но и парламенту. И новый парламент должен иметь возможность повлиять на формирование правительства. И я уверен, что такую возможность Думе предоставят, не на кардинальные изменения, конечно. Но хватит ли у фракций психологических сил настоять на своем? А если там будет 90% "Единой России", то там и обсуждать будет нечего», - заключил он.

В 2021 году в выборах в Госдуму 16 партий смогут участвовать без сбора подписей. Ранее ЦИК утвердил план подготовки к голосованию, которое должно пройти 19 сентября.