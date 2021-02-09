«Обнулить Украину». Названа главная цель «Северного потока-2»

«Газпром» временно остановил транзит газа через Литву в Калининградскую область. Об этом сообщил литовский оператор AmberGrid. О причинах приостановки транзита не сообщалось.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что остановка транзита газа не связана с «Северным потоком-2».

«Северный поток-2» нужен, чтобы обнулить транзит газа через Украину. Это взаимоисключающие маршруты. Но он не остановит транзит газа через Литву. Туда газ поступает из России через Белоруссию и далее в Калининград. Это другой маршрут, «Северный поток-2» не запитывает Калининградскую область», - сказал Юшков.

Он напомнил, что для этого был создан резервный СПГ-терминал.

«Туда можно поставлять газ морем в танкерах. Но сейчас танкеры туда прислать нельзя, потому что эта система предполагала, что в Южной Корее будет построен плавучий регазификационный терминал. Это огромное судно, оно было построено, называется «Маршал Василевский». Оно пришло в Калининградскую область, всю эту систему торжественно открыли и испытали. Но СПГ – это более дорогой вариант, поэтому базовым остается транзит газа через Литву. А «Маршала Василевского» отправили зарабатывать на мировом рынке. И сейчас он не находится в Калининграде. Он проходит у берегов Африки», - рассказал Юшков.