«Обнулить Украину». Названа главная цель «Северного потока-2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, почему остановлен транзит газа через Литву в Калининград и как это связано со строительством «Северного потока-2».
«Газпром» временно остановил транзит газа через Литву в Калининградскую область. Об этом сообщил литовский оператор AmberGrid. О причинах приостановки транзита не сообщалось.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что остановка транзита газа не связана с «Северным потоком-2».
«Северный поток-2» нужен, чтобы обнулить транзит газа через Украину. Это взаимоисключающие маршруты. Но он не остановит транзит газа через Литву. Туда газ поступает из России через Белоруссию и далее в Калининград. Это другой маршрут, «Северный поток-2» не запитывает Калининградскую область», - сказал Юшков.
Он напомнил, что для этого был создан резервный СПГ-терминал.
«Туда можно поставлять газ морем в танкерах. Но сейчас танкеры туда прислать нельзя, потому что эта система предполагала, что в Южной Корее будет построен плавучий регазификационный терминал. Это огромное судно, оно было построено, называется «Маршал Василевский». Оно пришло в Калининградскую область, всю эту систему торжественно открыли и испытали. Но СПГ – это более дорогой вариант, поэтому базовым остается транзит газа через Литву. А «Маршала Василевского» отправили зарабатывать на мировом рынке. И сейчас он не находится в Калининграде. Он проходит у берегов Африки», - рассказал Юшков.
По его мнению, причиной приостановки транзита стали технические проблемы.
«Я думаю, прерывания электро- и теплоснабжения области не произойдет. Это какая-то техническая заминка. Когда она будет устранена, продолжится транзит. Транзит через Литву остается базовым вариантом энергоснабжения Калининградской области. Там есть резервные мощности на угле, конечные потребители вообще не заметят изменений», - заключил собеседник НСН.
Ранее «Газпром» уже приостанавливал транзит газа в Калининград. Вместо газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград использовали приемный морской терминал.
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