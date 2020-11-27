Судно-трубоукладчик «Академик Черский» возвращается в Калининград
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое могло использоваться для достройки газопровода "Северный поток - 2", покинуло германский порт Мукран и направилось в сторону Калининграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал отслеживания судов MarineTraffic.
"Академик Черский", следуя данным портала, покинул порт вечером в четверг 26 ноября. На дорогу "Академику Черскому" потребуется около двух дней.
Два других российских судна, которые могли быть использованы при строительстве газопровода, остались в порту Мукран. Это "Умка", на котором транспортируют трубы с берега, и многоцелевой "Финвал".
Все три судна провели в порту около месяца. В этом же порту размещены трубы, необходимые для завершения "Северного потока - 2".
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