Судно-трубоукладчик «Академик Черский» возвращается в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое могло использоваться для достройки газопровода "Северный поток - 2", покинуло германский порт Мукран и направилось в сторону Калининграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал отслеживания судов MarineTraffic.

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"Академик Черский", следуя данным портала, покинул порт вечером в четверг 26 ноября. На дорогу "Академику Черскому" потребуется около двух дней.

Два других российских судна, которые могли быть использованы при строительстве газопровода, остались в порту Мукран. Это "Умка", на котором транспортируют трубы с берега, и многоцелевой "Финвал".

Все три судна провели в порту около месяца. В этом же порту размещены трубы, необходимые для завершения "Северного потока - 2".



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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:СудноКалининградСеверный Поток-2
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