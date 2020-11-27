Судно-трубоукладчик «Академик Черский» возвращается в Калининград

"Академик Черский", следуя данным портала, покинул порт вечером в четверг 26 ноября. На дорогу "Академику Черскому" потребуется около двух дней.

Два других российских судна, которые могли быть использованы при строительстве газопровода, остались в порту Мукран. Это "Умка", на котором транспортируют трубы с берега, и многоцелевой "Финвал".

Все три судна провели в порту около месяца. В этом же порту размещены трубы, необходимые для завершения "Северного потока - 2".







