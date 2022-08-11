В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных
Глава муниципального образования Красногвардейского района Крыма Роман Шантаев в своём Telegram-канале заявил о сносе станции техобслуживания (СТО), где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных.
Чиновник выложил видео, на котором на месте автосервиса показаны складированные металлоконструкции и бетонная площадка.
«СТО ВСЁ!» - написал Шантаев.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором российский военнослужащий сказал, что в крымском автосервисе отказались отремонтировать колесо его грузовику, заявив, что «военным не помогают». Владелец СТО Вилен Сейтосманов пояснил, что на станции отсутствует шиномонтажное оборудование для ремонта грузовых шин.
Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что данное СТО снесут, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Без лишних хлопот: В России оценили запуск сервиса онлайн-оформления ДТП
- «Спартак» расторг контракт с бразильцем Педро Рошей
- Постпред России заявил, что Евросоюз почти исчерпал возможности для новых санкций
- Шольц признался, скучает ли он по Меркель
- В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных
- Белоруссия построит порт на северо-западе России
- Эстония закроет границы для граждан России с шенгенскими визами
- В ряде городов КНР ввели локдаун из-за роста заболеваний COVID-19
- Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи российской «дочки»
- Канцлер Германии Шольц призвал «Газпром» забрать отремонтированную турбину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru