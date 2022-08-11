В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных

Глава муниципального образования Красногвардейского района Крыма Роман Шантаев в своём Telegram-канале заявил о сносе станции техобслуживания (СТО), где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных.

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Чиновник выложил видео, на котором на месте автосервиса показаны складированные металлоконструкции и бетонная площадка.

«СТО ВСЁ!» - написал Шантаев.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором российский военнослужащий сказал, что в крымском автосервисе отказались отремонтировать колесо его грузовику, заявив, что «военным не помогают». Владелец СТО Вилен Сейтосманов пояснил, что на станции отсутствует шиномонтажное оборудование для ремонта грузовых шин.

Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что данное СТО снесут, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеСпецоперацияКрым
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