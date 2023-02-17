Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных
Президент России Владимир Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.
Теперь вдовы ветеранов боевых действий будут получать социальную поддержку вне зависимости от состава семьи. Ранее на социальную помощь могли рассчитывать только вдовы, проживающие одни или вместе с детьми.
Ранее Владимир Путин сообщил, что власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в военной операции на Украине через частные военные компании или как добровольцы. По мнению главы государства, социальные гарантии должны быть равны для всех участников.
Днем ранее также стало известно, что В Москве 22 февраля откроют центр помощи демобилизованным и их семьям. Психологическую помощь нуждающимся будут оказывать опытные специалисты, ранее работавшие в военкоматах после объявления частичной мобилизации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- В посольство РФ в Румынии отправили подозрительный конверт
- Патриарх Кирилл встретился с главой приходов Юго-Восточной Азии
- Берлин отказался передавать Киеву американские системы ПВО Patriot
- Путин назвал Миллера Соловьем-разбойником и вызвал на татами
- Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных
- Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около Курильских островов
- Медведев заявил, что Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров
- Россиянам рассказали, как распознать вирус в компьютере
- Женщина тяжело ранена из-за обстрела в Белгородской области
- Телеграм: НЛО, эдельвейсы и Чернобыль в Огайо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru