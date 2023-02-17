Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных

Ранее Владимир Путин сообщил, что власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в военной операции на Украине через частные военные компании или как добровольцы. По мнению главы государства, социальные гарантии должны быть равны для всех участников.

Днем ранее также стало известно, что В Москве 22 февраля откроют центр помощи демобилизованным и их семьям. Психологическую помощь нуждающимся будут оказывать опытные специалисты, ранее работавшие в военкоматах после объявления частичной мобилизации.

