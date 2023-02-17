Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных

Президент России Владимир Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Теперь вдовы ветеранов боевых действий будут получать социальную поддержку вне зависимости от состава семьи. Ранее на социальную помощь могли рассчитывать только вдовы, проживающие одни или вместе с детьми.

«Дети и частичная мобилизация»: Депутат о вопросах, которые нужно задавать Путину

Ранее Владимир Путин сообщил, что власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в военной операции на Украине через частные военные компании или как добровольцы. По мнению главы государства, социальные гарантии должны быть равны для всех участников.

Днем ранее также стало известно, что В Москве 22 февраля откроют центр помощи демобилизованным и их семьям. Психологическую помощь нуждающимся будут оказывать опытные специалисты, ранее работавшие в военкоматах после объявления частичной мобилизации.

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ФОТО: Сайт Кремля
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