Оперштаб Кубани: В Сочи произошло землетрясение

Венгрия намерена блокировать кредит Украине до возобновления транзита нефти МВД: Сервисы «пробива» использовались для сбора данных о военных Уголовное дело возбуждено за некачественную уборку снега в Костроме НАСА успешно провело повторную репетицию запуска миссии «Артемида-2» к Луне Ансамбль «Ералаш» из Челябинска взял Гран-при конкурса «Гордость страны»