Оперштаб Кубани: В Сочи произошло землетрясение
21 февраля 202602:42
Землетрясение зарегистрировали на территории Сочи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Хостинском районе... произошло землетрясение магнитудой от 2,1 до 3 баллов по шкале Рихтера», - указали в ведомстве.
Сейсмическая станция зафиксировала толчки 20 февраля в 22:04 мск.
Ранее неподалеку от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,8.
