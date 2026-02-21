Оперштаб Кубани: В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение зарегистрировали на территории Сочи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Мэр: Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи

«В Хостинском районе... произошло землетрясение магнитудой от 2,1 до 3 баллов по шкале Рихтера», - указали в ведомстве.

Сейсмическая станция зафиксировала толчки 20 февраля в 22:04 мск.

Ранее неподалеку от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,8.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
