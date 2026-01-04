Мэр: Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи

По его словам, эпицентр находился в акватории Черного моря примерно в 5 км от берега. Интенсивность толчков в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Мэр отметил, что жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность в 13:00 по московскому времени в воскресенье. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступили обращения от жителей поселков Магри, Лазаревское и Лоо.

«Сохраняйте спокойствие. В случае опасности звоните 112», - добавил мэр.

Ранее у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».