Мэр: Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи
Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
По его словам, эпицентр находился в акватории Черного моря примерно в 5 км от берега. Интенсивность толчков в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Мэр отметил, что жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность в 13:00 по московскому времени в воскресенье. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступили обращения от жителей поселков Магри, Лазаревское и Лоо.
«Сохраняйте спокойствие. В случае опасности звоните 112», - добавил мэр.
Ранее у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru