МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран

«Всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну», - указали в МИД.

Рекомендация связана с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности в Иране.

Ранее Государственный департамент США рекомендовал американцам «сейчас же покинуть Иран».

