МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран
21 февраля 202602:24
Сербия рекомендовала своим гражданам, которые находятся на территории Ирана, покинуть страну. Об этом говорится в заявлении сербского министерства иностранных дел.
«Всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну», - указали в МИД.
Рекомендация связана с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности в Иране.
Ранее Государственный департамент США рекомендовал американцам «сейчас же покинуть Иран».
