МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран

Сербия рекомендовала своим гражданам, которые находятся на территории Ирана, покинуть страну. Об этом говорится в заявлении сербского министерства иностранных дел.

СМИ: Военные США готовы к удару по Ирану 21 февраля

«Всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну», - указали в МИД.

Рекомендация связана с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности в Иране.

Ранее Государственный департамент США рекомендовал американцам «сейчас же покинуть Иран».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияИран

Горячие новости

Все новости

партнеры