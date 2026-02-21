В Госдуме заявили, что бумажные квитанции за ЖКХ не отменят полностью

Ранее Минстрой подготовил поправки о введении в стране электронных платежных документов за ЖКУ. Предоставление данных через Государственную информационную систему ЖКХ или портал госуслуг будет считаться надлежащей доставкой квитанций потребителю.

По словам парламентария, вариативность по оплате услуг ЖКХ, предусмотренную Жилищным кодексом, сохранят для удобства граждан, и бумажные квитанции будут доступны для всех желающих.

«То есть, для пенсионеров, которые привыкли получать бумажную платежку, ничего не изменится. Для них все останется в привычном формате», - заявил Кошелев.

Бумажные платежки будут получать и другие потребители услуг, которые не зарегистрировались в «Единой системе идентификации и аутентификации» и не выразили согласие на получение цифровых квитанций.

