Около 450 тысяч детей Подмосковья могут отдохнуть в летних лагерях
Около 450 тысяч детей Московской области могут быть охвачены в текущем году разными вариантами отдыха. Такие планы озвучила региональный министр социального развития Ирина Фаевская. Она привела статистику, согласно которой, в Подмосковье проживают около 720 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет.
Из этого числа немногим более 82 тысяч – это дети в трудной жизненной ситуации. Среди них оздоровить планируется 56%. Что касается общего охвата, то власти Подмосковья ставят перед собой цель предоставить различные формы отдыха 61,5% детей – 443 тысячам.
Согласно информации областного Минсоцразвития, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включено 87 юридических лиц. В 2020 году только 67 приступили непосредственно к работе. На сегодня о готовности работать с детьми заявили 82 лагеря Московской области. Кроме того, в реестре значатся лагеря дневного пребывания, организованные на базе средних школ – всего таких заведений 42.
Летняя оздоровительная кампания в Московской области стартует 27 мая. Заезд в первую смену предполагается завершить 1 июня. Всего запланировано четыре смены длительностью 14 и 21 день. В первую смену, предварительно, будут функционировать 64 лагеря, во вторую и третью – 87, в четвёртую – 80, отмечает «Радио 1».
Как напомнила Ирина Ваевская, по поручению губернатора Андрея Воробьёва, для удобства родителей создан интернет-портал «Детский отдых в Подмосковье». Там сгруппирована информация о лагерях региона, которые получили все разрешительные документы и прошли приёмку.
На сайте, в частности, можно узнать об условиях проживания и стоимости путёвки в конкретный детский лагерь. Опубликована информация о том, какие документы необходимо подготовить, какую одежду и обувь следует взять ребёнку с собой.
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