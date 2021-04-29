Около 450 тысяч детей Подмосковья могут отдохнуть в летних лагерях

Около 450 тысяч детей Московской области могут быть охвачены в текущем году разными вариантами отдыха. Такие планы озвучила региональный министр социального развития Ирина Фаевская. Она привела статистику, согласно которой, в Подмосковье проживают около 720 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет.

Из этого числа немногим более 82 тысяч – это дети в трудной жизненной ситуации. Среди них оздоровить планируется 56%. Что касается общего охвата, то власти Подмосковья ставят перед собой цель предоставить различные формы отдыха 61,5% детей – 443 тысячам.

Согласно информации областного Минсоцразвития, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включено 87 юридических лиц. В 2020 году только 67 приступили непосредственно к работе. На сегодня о готовности работать с детьми заявили 82 лагеря Московской области. Кроме того, в реестре значатся лагеря дневного пребывания, организованные на базе средних школ – всего таких заведений 42.

Совет по развитию туризма: Детский лагерь – это не свиноферма

Летняя оздоровительная кампания в Московской области стартует 27 мая. Заезд в первую смену предполагается завершить 1 июня. Всего запланировано четыре смены длительностью 14 и 21 день. В первую смену, предварительно, будут функционировать 64 лагеря, во вторую и третью – 87, в четвёртую – 80, отмечает «Радио 1».

Как напомнила Ирина Ваевская, по поручению губернатора Андрея Воробьёва, для удобства родителей создан интернет-портал «Детский отдых в Подмосковье». Там сгруппирована информация о лагерях региона, которые получили все разрешительные документы и прошли приёмку.

На сайте, в частности, можно узнать об условиях проживания и стоимости путёвки в конкретный детский лагерь. Опубликована информация о том, какие документы необходимо подготовить, какую одежду и обувь следует взять ребёнку с собой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ОтдыхПодмосковьеДетский Лагерь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры