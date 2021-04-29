Около 450 тысяч детей Подмосковья могут отдохнуть в летних лагерях

Около 450 тысяч детей Московской области могут быть охвачены в текущем году разными вариантами отдыха. Такие планы озвучила региональный министр социального развития Ирина Фаевская. Она привела статистику, согласно которой, в Подмосковье проживают около 720 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет.

Из этого числа немногим более 82 тысяч – это дети в трудной жизненной ситуации. Среди них оздоровить планируется 56%. Что касается общего охвата, то власти Подмосковья ставят перед собой цель предоставить различные формы отдыха 61,5% детей – 443 тысячам.

Согласно информации областного Минсоцразвития, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включено 87 юридических лиц. В 2020 году только 67 приступили непосредственно к работе. На сегодня о готовности работать с детьми заявили 82 лагеря Московской области. Кроме того, в реестре значатся лагеря дневного пребывания, организованные на базе средних школ – всего таких заведений 42.