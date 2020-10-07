Около 1500 бутылок алкоголя изъято из незаконного оборота в Москве за месяц

Из незаконного оборота в Москве в сентябре было изъято около полутора тысяч единиц крепкого алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Департамент при участии сотрудников правоохранительных органов и ГКУ «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» провел контрольно-проверочные мероприятия. Их целью было выявление и пресечение фактов незаконной торговли алкогольной продукцией, в том числе контрафактной.

В частности, в ходе проверки жалоб жителей на незаконную торговлю спиртным на территории ЮВАО в магазине, расположенном на Рязанском проспекте, был подтвержден факт продажи алкоголя без соответствующей лицензии. Из незаконного оборота изъяли 97 единиц крепкой алкогольной продукции.

По факту произошедшего составлен протокол об административном правонарушении.