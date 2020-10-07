Около 1500 бутылок алкоголя изъято из незаконного оборота в Москве за месяц
Из незаконного оборота в Москве в сентябре было изъято около полутора тысяч единиц крепкого алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Департамент при участии сотрудников правоохранительных органов и ГКУ «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» провел контрольно-проверочные мероприятия. Их целью было выявление и пресечение фактов незаконной торговли алкогольной продукцией, в том числе контрафактной.
В частности, в ходе проверки жалоб жителей на незаконную торговлю спиртным на территории ЮВАО в магазине, расположенном на Рязанском проспекте, был подтвержден факт продажи алкоголя без соответствующей лицензии. Из незаконного оборота изъяли 97 единиц крепкой алкогольной продукции.
По факту произошедшего составлен протокол об административном правонарушении.
Между тем, ранее стало известно, что в России в два раза снизилось потребление алкоголя. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн, сообщает агентство «Москва».
Он отметил, что россияне стали выпивать в год на два-три литра алкоголя меньше, чем в Европе. Благодаря этому, потребление «огненной воды» постепенно снижается в течение последних 10 лет: если в 2010-м на душу населения приходилось 18 литров алкоголя в год, то в 2020-м только 9,5 литров.
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