Около 120 домов повреждено в белгородском поселке при обстрелах
Не менее 116 домовладений в белгородском посёлке Уразово пострадали при обстреле со стороны Вооруженных Сил Украины в минувшие выходные. Это показал подомовой обход населённого пункта, сообщил руководитель администрации Валуйского городского округа Белгородской области Алексей Дыбов.
По его словам, также повреждения получили восемь автомобилей: семь - в Уразово и ещё один - в селе Долгое. Сейчас административные службы составляют новые графики восстановления жилья. За минувшую неделю после предыдущих обстрелов были отремонтированы 37 домовладений.
Поселок Уразово попал под удар реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ 2 и 3 сентября. При обстреле один человек погиб, двое получили ранение. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
В ходе обстрела из РСЗО 26 августа в Уразове пострадали шесть жителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган выразил благодарность россиянам за помощь в ликвидации лесных пожаров
- В России изобрели электросамокат, управляемый силой мысли
- Российские средства РЭБ за сутки уничтожили и подавили 24 беспилотника ВСУ
- Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи
- Силовики предотвратили теракт под Калугой
- Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине
- Около 120 домов повреждено в белгородском поселке при обстрелах
- Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку
- Шольц опубликовал фото с пиратской повязкой
- В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru