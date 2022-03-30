Обязательный масочный режим отменили в Новосибирской области
Власти Новосибирской области одобрили отмену обязательного масочного режима в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Теперь жителям области разрешен доступ в общественные места и транспорт без масок. При этом организациям и индивидуальным предпринимателям следует обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками при непосредственном взаимодействии с людьми. Требование касается работников сфер медицины, торговли, общественного питания, транспорта, сотрудников парикмахерских, косметических салонов и так далее.
«Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции обязательный режим ношения масок может быть возвращен», — подчеркнул первый замглавы Новосибирской области Юрий Петухов.
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