Обязательный масочный режим отменили в Новосибирской области

Власти Новосибирской области одобрили отмену обязательного масочного режима в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима

Теперь жителям области разрешен доступ в общественные места и транспорт без масок. При этом организациям и индивидуальным предпринимателям следует обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками при непосредственном взаимодействии с людьми. Требование касается работников сфер медицины, торговли, общественного питания, транспорта, сотрудников парикмахерских, косметических салонов и так далее.

«Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции обязательный режим ношения масок может быть возвращен», — подчеркнул первый замглавы Новосибирской области Юрий Петухов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусНовосибирская Область
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