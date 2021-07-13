Обязательную вакцинацию ряда категорий граждан ввели в Ярославской области

Обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий населения ввели в Ярославской области. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Александра Звягина опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Прививка необходима сотрудникам торговли, салонов красоты, массажных салонов, бань, саун, фитнеc-клубов, бассейнов, почты, клиентских подразделений финансовых организаций, МФЦ и транспорта. Также вакцинация обязательна для работников сфер бытовых услуг, ЖКХ, общественного питания.

Кроме того, вакцинацию должны будут пройти жители региона, занятые в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, культурных, спортивных и досуговых мероприятий, работники театров, кинотеатров, детских развлекательных центров.

Привиться обязаны и государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций.

Списки сотрудников, подлежащих вакцинации, предприятия должны предоставить в медорганизации до 23 июля. Вакцинацию должны пройти не менее 60% сотрудников, причем первый компонент вакцины необходимо получить до 4 августа, второй — до 31 августа.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп граждан ввели в Пермском крае.

Между тем в Кремле заявили, что ужесточение мер борьбы с коронавирусом может стать единственным выходом для предотвращения дальнейших вспышек заболевания, напоминает «Свободная пресса».

