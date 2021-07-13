В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных групп граждан ввели в Пермском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно постановлению, которое подписал главный санитарный врач края Виталий Костарев, сделать прививку от COVID-19 следует работникам салонов красоты, бань и бассейнов, оздоровительных и спортивных комплексов, фитнес-клубов, косметических и массажных салонов, культурных и досуговых заведений, предприятий, оказывающих бытовые услуги.
Кроме того, пройтии вакцинацию необходимо сотрудникам предприятий общепита, транспорта, такси, почты, финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, рекламной сферы, детских игровых центров, театров и кинотеатров, концертных залов, государственным и муниципальным служащим.
Также в документе говорится, что руководителям организаций нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников, которые должны получить первый компонент прививки до 15 августа, а второй - до 15 сентября. Исключение составляют лица, имеющие медицинские противопоказания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявилЮ что на федеральном уровне пока не принималось никаких решений об усилении ограничений для непривитых от коронавируса по аналогии с французским опытом, сообщает RT.
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