Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели в Свердловской области

Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому с 5 октября в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для гражданских и муниципальных служащих, сообщает пресс-служба ведомства.

В документе говорится, что прививки от COVID-19 также должны сделать работники органов власти и местного самоуправления.

Вакцинироваться обязаны работающие в сфере образования, а также в сфере обслуживания, в том числе, сотрудники автотранспортных предприятий, общепита, торговли, театров и концертных залов, спортивных сооружений, прачечных, химчисток и т.д.

Сргласно постановлению, первый компонент вакцины необходимо получить до 1 ноября, второй - до 1 декабря. В противном случае сотрудников либо отстранят от работы, либо переведут на удалёнку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне не принималось никаких решений, которые касались бы граждан, непривитых от коронавируса.

