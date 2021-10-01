Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели в Свердловской области
Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому с 5 октября в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для гражданских и муниципальных служащих, сообщает пресс-служба ведомства.
В документе говорится, что прививки от COVID-19 также должны сделать работники органов власти и местного самоуправления.
Вакцинироваться обязаны работающие в сфере образования, а также в сфере обслуживания, в том числе, сотрудники автотранспортных предприятий, общепита, торговли, театров и концертных залов, спортивных сооружений, прачечных, химчисток и т.д.
Сргласно постановлению, первый компонент вакцины необходимо получить до 1 ноября, второй - до 1 декабря. В противном случае сотрудников либо отстранят от работы, либо переведут на удалёнку.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне не принималось никаких решений, которые касались бы граждан, непривитых от коронавируса.
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