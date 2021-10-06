Матвиенко отвергла принудительную COVID-вакцинацию и всеобщий локдаун
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти не планируют вводить принудительную вакцинацию от коронавируса в России. Спикер подчеркнула, что такого в принципе не может быть и отметила, что необходимо вести разъяснительную работу о необходимости прививки.
Матвиенко также полагает, что в стране не будет введён локдаун на общефедеральном уровне, несмотря на рост заболеваемости и смертности. При этом регионы имеют право вводить свои ограничения, напомнила она.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютно нежелательным сценарием» гипотетическое введение локдауна в любом из регионов. Он выступил за «точечные меры» по борьбе с COVID-19.
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