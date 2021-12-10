О строительстве аэроэкспресса задумались к Крыму
Проектирование железнодорожной ветки для запуска аэроэкспресса к аэропорту Крыма планируется начать уже в следующем году, а строительство намечено на 2024-2025 годы. Об этом рассказал журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
По его словам, сейчас идет предпроектная проработка проекта, которая требует решить ряд вопросов. Проектировщикам нужно понять маршрут трассы и какие сложности на его пути могут возникнуть.
В 2019 году власти Крыма и Севастополя предложили запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь. Руководство аэропорта идею поддержало.
На данный момент уехать из аэропорта в другие города Крыма и добраться до него можно только на автобусах и такси.
Ранее сегодня Назаров сообщил, что в эксплуатацию уже в 2022-2023 годах могут ввести систему трубопроводов, которая позволит отказаться от использования участка Северо-Крымского канала на востоке полуострова.
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