О строительстве аэроэкспресса задумались к Крыму

Проектирование железнодорожной ветки для запуска аэроэкспресса к аэропорту Крыма планируется начать уже в следующем году, а строительство намечено на 2024-2025 годы. Об этом рассказал журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По его словам, сейчас идет предпроектная проработка проекта, которая требует решить ряд вопросов. Проектировщикам нужно понять маршрут трассы и какие сложности на его пути могут возникнуть.