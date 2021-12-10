Восток Крыма может отказаться от Северо-Крымского канала в 2022-2023 годах
В эксплуатацию уже в 2022-2023 годах могут ввести систему трубопроводов, которая позволит отказаться от использования участка Северо-Крымского канала на востоке полуострова. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.
По его словам, по трубопроводу вода должна дойти Керчи и Феодосии. Так, для того, чтобы уйти от подачи через каналы, по словам Назарова, к концу 2022 года можно обеспечить подачу воды в Феодосию.
После воссоединения Крыма с Россией в мае 2014 года Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова, отмечает RT.
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