Восток Крыма может отказаться от Северо-Крымского канала в 2022-2023 годах

В эксплуатацию уже в 2022-2023 годах могут ввести систему трубопроводов, которая позволит отказаться от использования участка Северо-Крымского канала на востоке полуострова. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По его словам, по трубопроводу вода должна дойти Керчи и Феодосии. Так, для того, чтобы уйти от подачи через каналы, по словам Назарова, к концу 2022 года можно обеспечить подачу воды в Феодосию.

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После воссоединения Крыма с Россией в мае 2014 года Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова, отмечает RT.

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