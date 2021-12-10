Восток Крыма может отказаться от Северо-Крымского канала в 2022-2023 годах

В эксплуатацию уже в 2022-2023 годах могут ввести систему трубопроводов, которая позволит отказаться от использования участка Северо-Крымского канала на востоке полуострова. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По его словам, по трубопроводу вода должна дойти Керчи и Феодосии. Так, для того, чтобы уйти от подачи через каналы, по словам Назарова, к концу 2022 года можно обеспечить подачу воды в Феодосию.