Новая программа расселения аварийного жилья может стартовать в РФ в этом году

Новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить в России уже в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Там отметили, что на эти цели до 2024 года предполагается направить 45 млрд рублей.

Также известно, что участниками программы на начальном этапе должны стать регионы, которые выполнили задачи по расселению аварийного жилого фонда, установленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019-2024 годы. Сейчас это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.

Помимо этого, соглашения с Фондом ЖКХ, согласно которым регионы обязуются достичь целевых показателей нацпроекта в конце текущего года, подписали Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область.