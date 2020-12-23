Путин призвал вытаскивать людей из трущоб

Речь об этом шла на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Путина, объемы аварийного жилья не должны увеличиваться.

Президент отметил, что этот аспект очень важен и попросил иметь это ввиду, передает ТАСС.

Ранее глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская предложила отозвать законопроект о всероссийской реновации жилого фонда.

