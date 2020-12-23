Путин призвал вытаскивать людей из трущоб
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание проблеме расселения ветхого жилья. Он призвал закрыть «эту позорную страницу» и «вытаскивать людей из трущоб».
Речь об этом шла на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам Путина, объемы аварийного жилья не должны увеличиваться.
Президент отметил, что этот аспект очень важен и попросил иметь это ввиду, передает ТАСС.
Ранее глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская предложила отозвать законопроект о всероссийской реновации жилого фонда.
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