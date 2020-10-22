«Норникель» передал Саратовской области 50 млн рублей для борьбы с COVID
Компания "Норникель" передала Саратовской области 50 млн рублей на приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ для больниц региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и президент "Норникеля" Владимир Потанин в четверг 22 октября провели в Москве встречу, на которой заключили договор о подготовке кадров и развитии сотрудничества.
Представители "Норникеля" сообщили об оказании благотворительной помощи больницам, а также музеям и монастырям региона. В число мер поддержки вошли тесты на COVID-19 и средства индивидуальной защиты для членов Саратовской Епархии.
Как передает агентство, по состоянию на четверг 22 октября в Саратовской области зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших за весь период пандемии. Всего заразились 18 774 человека, из них более 12 тысяч уже выздоровели.
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