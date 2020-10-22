«Норникель» передал Саратовской области 50 млн рублей для борьбы с COVID

Компания "Норникель" передала Саратовской области 50 млн рублей на приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ для больниц региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании.



Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и президент "Норникеля" Владимир Потанин в четверг 22 октября провели в Москве встречу, на которой заключили договор о подготовке кадров и развитии сотрудничества.