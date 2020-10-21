«Черная метка» «Норникелю» от Валентины Матвиенко

Критика деятельности компании «Норникель» в Красноярском крае прозвучала на пленарном заседании Совета Федерации. Обсуждались итоги поездки сенаторской делегации в регион, где из-за ЧП на предприятии «Норникеля» случилась экологическая катастрофа. Заявление спикера палаты Валентины Матвиенко было предельно жестким.

По ее словам, власти Норильска оказались «в кармане» у компании. «Надо восстановить вертикаль власти в Красноярском крае. Это что такое, когда губернатор и правительство края не имеют никакого влияния на Норильск. Это олигархия такая на муниципальном уровне - свой заводик, свой мэр, свои депутаты, бюджет Норильска, бесконтрольный от краевых властей. Это что такое?» - возмутилась Матвиенко.

Положение дел в Норильске, бывший мэр которого Ринат Ахметчин как раз в понедельник получил полгода исправительных работ по приговору суда в связи с катастрофой на ТЭЦ-3, спикер Совфеда охарактеризовала словом «трущобы», возложив ответственность именно на «Норникель».

«Все эти годы, отдав на муниципалитет и краевые власти это все разрушенное городское хозяйство и жилье, по сути, «Норникель» бесплатно арендовал и город Норильск. Мэр - свой карманный, депутаты - все свои карманные. Бюджет Норильска немалый, кстати. По-моему, 18 млрд рублей бюджет Норильска, а управляли ими опять люди «Норникеля», - заявила Матвиенко.

По ее словам, компании следует дать максимум год на благоустройство и приведение в порядок городской инфраструктуры.

«Совести нет, сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут и где они зарабатывают огромные деньги и где живут люди в неблагоприятных, некомфортных условиях, которые им зарабатывают миллиарды. И вот с этим мы точно не будем мириться», - заявила спикер Совета Федерации.

Не забыла Матвиенко и про то, что Ростехнадзор за год выдал «Норникелю» почти две тысячи предписаний на устранение нарушений на объектах компании. Но никакой реакции не последовало и произошла экологическая катастрофа, констатировала спикер Совфеда, заодно отказав компании в праве считаться мировым лидером. «До сих пор стоят брошенные цеха в «Норникеле», как будто вчера война закончилась. Компания - мировой лидер. Какая она после этого лидер?», - подчеркнула она.

Всякий раз, когда Матвиенко обрушивалась с критикой на оппонента любого уровня, добром для него это не заканчивалась. В разное время объектами критических замечаний спикера Совфеда (заметим, совершенно справедливых) становились, в частности, Иван Валентик, возглавлявший Рослесхоз, министр науки Михаил Котюков, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, глава Минвостокразвития Александр Козлов. Из них всех кресло сохранил только последний, вероятно, сделавший выводы из реплики Матвиенко в его адрес, что его ведомство – не «совнархоз».

