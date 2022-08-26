Нижегородский район Москвы начнут комплексно развивать

Более сотни столичных площадок включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская во время выездного совещания в Нижегородском районе столицы.

По ее словам, в Нижегородском районе очень много депрессивных промышленных объектов, при этом он имеет высокую транспортную доступность. Это делает его очень перспективной территорией для градостроительного развития.

Уже приняты решения о реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) для 104 площадок площадью около 1 300 га. Среди них такие масштабные территории, как «Южный порт», «Бескудниково», «Прожектор», а также перспективные зоны для развития в Нижегородском и прилегающих районах – Таганском и Южнопортовом, отметила Княжевская.

Москомархитектура: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов

Например, на территории производственной зоны «Серп и Молот» планируется разместить общественно-деловые и иные объекты. Ведется работа по определению градостроительных потенциалов на территории КРТ «Волгоградский проспект» и «Грайвороново», прилегающих к станции МЦД Новохохловская.

«Взят четкий курс на комплексное преобразование: усовершенствование транспортных артерий, строительство социальной инфраструктуры, жилых и офисных объектов, культурных и спортивных объектов. Например, в рамках проекта КРТ реорганизуют второй участок бывшей промзоны "Грайвороново". Здесь обустроят спорткомплекс с футбольным полем», - рассказала председатель Москомархитектуры.

В Москомархитектуре считают, что программа КРТ перспективна как в плане экономики, так и в плане градостроительства.


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ФОТО: Пресс-служба Москомархитектуры
ТЕГИ:АрхитектураМосква
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