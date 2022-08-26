Нижегородский район Москвы начнут комплексно развивать

Более сотни столичных площадок включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская во время выездного совещания в Нижегородском районе столицы.

По ее словам, в Нижегородском районе очень много депрессивных промышленных объектов, при этом он имеет высокую транспортную доступность. Это делает его очень перспективной территорией для градостроительного развития.

Уже приняты решения о реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) для 104 площадок площадью около 1 300 га. Среди них такие масштабные территории, как «Южный порт», «Бескудниково», «Прожектор», а также перспективные зоны для развития в Нижегородском и прилегающих районах – Таганском и Южнопортовом, отметила Княжевская.