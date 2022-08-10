Москомархитектура: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов

Более семи тысяч документов в области градостроительной деятельности обработано в российской столице за семь месяцев текущего года. Речь идёт об оформлении и утверждении, сообщила руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По её словам, несмотря на ряд экономических проблем, градостроительная жизнь в столице идёт полным ходом. Бюджетные застройщики и частные девелоперы не сбавляют темпов своей деятельности, что требует оформления разнообразной градостроительной документации.

В частности, с января по июль сотрудники Москомархитектуры утвердили 25 проектов планировки территории, 27 проектов межевания территорий. Среди прочего, выпущено 4399 градостроительных планов земельных участков, подготовлено 1050 проектов распорядительных и нормативных документов.

За это время организовано шесть архитектурных конкурсов. Кроме того, специалисты проведено приняли более 32 200 заявок на оказание государственных слуг в области строительства.

