Москомархитектура: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов
Более семи тысяч документов в области градостроительной деятельности обработано в российской столице за семь месяцев текущего года. Речь идёт об оформлении и утверждении, сообщила руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.
По её словам, несмотря на ряд экономических проблем, градостроительная жизнь в столице идёт полным ходом. Бюджетные застройщики и частные девелоперы не сбавляют темпов своей деятельности, что требует оформления разнообразной градостроительной документации.
В частности, с января по июль сотрудники Москомархитектуры утвердили 25 проектов планировки территории, 27 проектов межевания территорий. Среди прочего, выпущено 4399 градостроительных планов земельных участков, подготовлено 1050 проектов распорядительных и нормативных документов.
За это время организовано шесть архитектурных конкурсов. Кроме того, специалисты проведено приняли более 32 200 заявок на оказание государственных слуг в области строительства.
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