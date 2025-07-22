СМИ: У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски

В Брянской области сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у замгубернатора региона Николая Симоненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

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По словам собеседника агентства, обыски проходят дома и на рабочем месте чиновника. Следственные действия проводятся в рамках дела об оборонительных сооружениях. Процессуального статуса у Симоненко по делу пока нет, утверждает агентство.

Официально об обысках не сообщалось. Другие источники об этом также не сообщают, отмечает URA.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Брянская ОбластьОбыски

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