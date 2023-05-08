Неразорвавшийся снаряд вынесли из детсада в Теткино после обстрела ВСУ
Неразорвавшийся снаряд из пострадавшего после вчерашнего обстрела детского сада в поселке Теткино вынесла группа разминирования. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Обычный детсад стал излюбленной целью украинских неонацистов, как и другие объекты инфраструктуры на границе. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать», - отметил он в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил восхищение мужеством жителей приграничных районов и сотрудников оперативных служб. Роман Старовойт также призвал курян быть бдительными, потому что 9 Мая неонацисты наверняка попытаются испортить праздник.
Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины 7 мая. Всего насчитали 10 прилетов. Пострадавших не оказалось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru