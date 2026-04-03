В Ульяновской области возобновили движение поездов после схода вагонов
3 апреля 202617:39
В Ульяновской области возобновили движение поездов после схода вагонов в районе станции Бряндино. Об этом со ссылкой на РЖД сообщает RT.
В компании указали, что первым по участку проследовал грузовой состав, а затем проехал пассажирский поезд.
«Принимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в результате схода с рельсов шести вагонов поезда «Москва – Челябинск» пострадали 35 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
