Вигго Мортенсен не сыграет Арагорна в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»
Датско-американский актёр Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна в оригинальной трилогии «Властелин колец», не примет участия в спин-оффе «Охота на Голлума». Об этом заявил режиссёр проекта Энди Сёркис.
Он не стал объяснять отсутствие Мортенсена в актёрской команде, только отметил, что в настоящее время на роль Арагорна идёт поиск подходящей замены.
«Мы проводим повторный отбор на эту роль и находимся на пути к поиску подходящего кандидата», - заключил Сёркис.
Ранее создатель оригинальной трилогии «Властелин колец» кинорежиссёр Питер Джексон объявил, что намерен снять ещё один фильм по вселенной, который выйдет после «Охоты на Голлума», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА