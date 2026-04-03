Вигго Мортенсен не сыграет Арагорна в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

Датско-американский актёр Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна в оригинальной трилогии «Властелин колец», не примет участия в спин-оффе «Охота на Голлума». Об этом заявил режиссёр проекта Энди Сёркис.

Кейт Уинслет может получить главную роль в новом фильме по «Властелину колец»

Он не стал объяснять отсутствие Мортенсена в актёрской команде, только отметил, что в настоящее время на роль Арагорна идёт поиск подходящей замены.

«Мы проводим повторный отбор на эту роль и находимся на пути к поиску подходящего кандидата», - заключил Сёркис.

Ранее создатель оригинальной трилогии «Властелин колец» кинорежиссёр Питер Джексон объявил, что намерен снять ещё один фильм по вселенной, который выйдет после «Охоты на Голлума», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Katerina Sulova / AP
ТЕГИ:АктерыСъемкиГолливудКино

Горячие новости

Все новости

партнеры