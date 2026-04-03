Путин и Эрдоган по телефону обсудили эскалацию в зоне Персидского залива

Эскалация военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива стало темой телефонного разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.

Лидеры отметили необходимость скорейшего прекращения боевых действий и последующей выработки компромиссных мирных договорённостей, с учётом интересов государств региона.

«Также были рассмотрены шаги по расширению российско-турецких политических и торгово-экономических связей», - говорится в сообщении.

Ранее кризис на Ближнем Востоке стал одной из тем телефонного разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Ближний ВостокТелефонный РазговорРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры