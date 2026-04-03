Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы
3 апреля 202617:29
Мэр столицы Сергей Собянин освободил Сергея Кузнецова от должности главного архитектора столицы. Об этом сообщает RT.
В распоряжении градоначальника говорится, что чиновник покинул государственную гражданскую службу «по собственной инициативе».
Также отмечается, что Кузнецов был освобождён от должности первого зампредседателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Ранее Собянин заявил, что численность чиновников в Москве до 1 июня 2026 года будет сокращена на 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке