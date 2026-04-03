Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин освободил Сергея Кузнецова от должности главного архитектора столицы. Об этом сообщает RT.

В распоряжении градоначальника говорится, что чиновник покинул государственную гражданскую службу «по собственной инициативе».

Также отмечается, что Кузнецов был освобождён от должности первого зампредседателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Ранее Собянин заявил, что численность чиновников в Москве до 1 июня 2026 года будет сокращена на 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
