Пожилой мужчина погиб в Курской области после удара дрона ВСУ
3 апреля 202617:12
Украинский дрон нанёс удар по селу Карыж Глушковского района Курской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате погиб мужчина - 61-летний местный житель.
«Искренние соболезнования семье и близким. Каждая такая потеря для всех нас — это огромное горе», - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Хинштейн заявил, что в результате удара ВСУ по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области один человек погиб и ещё шестеро были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
