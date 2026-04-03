Пожилой мужчина погиб в Курской области после удара дрона ВСУ

Украинский дрон нанёс удар по селу Карыж Глушковского района Курской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате погиб мужчина - 61-летний местный житель.

«Искренние соболезнования семье и близким. Каждая такая потеря для всех нас — это огромное горе», - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Хинштейн заявил, что в результате удара ВСУ по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области один человек погиб и ещё шестеро были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
